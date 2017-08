Gepubliceerd op 30 september 2015, Categorie: Actueel, (0) reactie

Veertien tips om de volgende bijeenkomst van Toon van de Stad te laten slagen (aangevuld)

Toon van de Stad was een (besloten?) bijeenkomst die gistermorgen werd gehouden in het Fries Museum in Leeuwarden. De bijeenkomst was bedoeld om winkeliers (detailhandel), organisatoren van culturele evenementen en investeerders (eigenaren van panden) te informeren over veranderingen in binnensteden. De deelnemers werden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de toekomst van Leeuwarden.

1. Deel aan het eind van de bijeenkomst meteen de resultaten uit. Dat kan niet? Dat kan wel! Zorg voor goede luisteraars die opvangen wat er wordt gezegd en door wie. En vooral: let op wat er niet wordt gezegd. Ook van belang: wie zijn er niet aanwezig. Maak tijdens de bijeenkomst een verslag: kort en bondig, en vooral eigenwijs (je kunt het niet met iedereen eens zijn). Presenteer meteen de datum van de volgende bijeenkomst.

2. Wat onder punt 1. staat kan niet zonder een goede voorbereiding door de organisatie. Die moet de rommel uit de sprekers verwijderen. Geen prietpraat die in Utrecht en Delfzijl ook wordt verkondigd (verkocht). De sprekers moeten op de hoogte zijn van de lokale situatie en in staat zijn te overzien wie met wie moet worden verbonden en waarom.

3. De sprekers moeten de juwelen in eigen omgeving uitlichten. Die moeten als voorbeeld dienen. De sprekers moeten harde cijfers kunnen overleggen waarmee ze hun betoog onderbouwen. De sprekers zouden op zijn minst iets moeten vinden van de Friese taal. Is dat een Unique Selling Point? En wat doe je er mee?

4. De pijlen moeten gericht zijn op wat snel haalbaar is. Als de wethouder van economie vertelt dat de stad er binnenkort spic en span uit moet zien, zal de vraag moeten luiden: waarom kan dat vandaag al niet? Waarom wachten? U zit er toch al zeven jaar? En wat bedoelen we precies met spic en span? Vetvlekken verwijderen op ons mooie Wilhelminaplein? Opwaardering van de Doelesteeg? Ruit-reparatie bij de ingang van het Fries Museum (is al een half jaar stuk). Een betere invulling van de hal van het museum (de zuid-west etalage direct rechts van de hoofdingang van het museum is een aanfluiting)?

5. Er moet een verbod worden uitgevaardigd op nieuwe websites of netwerk bijeenkomsten. We struikelen over de websites, er zijn er al 7 miljard! En wat leveren al die Leeuwader netwerkclubs nu eigenlijk op? Maak sterk wat er al is in plaats van opnieuw iets nieuws te bedenken.

6. Het verhaal van Toon van de Stad mag zich niet beperken tot de binnenstad. De buitenstad moet hier ook bij worden betrokken. Een veel belangrijker: het (deels onzichtbare) mkb moet hierbij nadrukkelijker worden betrokken (ook op de bedrijventerreinen). Leeuwarden zal zich beter moeten profileren als motor van de gehele provincie.

7. Leer van valkuilen en wetmatigheden. Waarom willen landelijke investeerders niet naar (of mondjesmaat naar Leeuwarden)? De wethouder kent het antwoord: er valt elders meer te verdienen. De rendementen op investeringen in vastgoed liggen in de Randstad hoger. Dit neemt niet weg dat de wethouder actie moet ondernemen tegen verpaupering. De wethouder zal ook een eerlijk verhaal moeten vertellen. Dertien nieuwe winkels in Leeuwarden is mooi, aldus wethouder Henk Deinum, maar plaats dit dan wel in perspectief. Wat is er allemaal verdwenen? Over welke soort nieuwe winkels hebben we het? Waarom wordt de parkeergarage Oosterstraat niet ruimer opengesteld? Laat wethouder Deinum vertellen wat er gaat gebeuren op het Ruiterskwartier. Laat hem vertellen hoe, volgens hem, investeringen zullen leiden tot een bruisende stad. Dat verhaal kan op detailniveau uit de doeken worden gedaan: pand voor pand. Wie komen daar? Wat is hun bestedingspatroon? Wie zullen daar last van hebben? Hoe zullen zij dit moeten opvangen? Kortom: Wie profiteert van wat?

8. Let op details, we hebben het hier tenslotte over de Detailhandel. Wat boekverkoper Ad Peek gisteren aanstipte is helemaal waar: investeerders moeten hun panden op orde houden (binnen en buiten). Hou de boel schoon. Ad Peek zei ook nog iets anders:

9. Presenteer duidelijke en eenvoudige richtlijnen waar de ondernemers zich aan moet houden. Ad Peek (boekhandel Van der Velde) vertelde niet voor niets over de gemeentelijke belemmeringen die hij ontmoette nadat hij een forse investering aan de Nieuwestad had gepleegd. Met gemak loopt er een nieuwe zaal met ondernemers vol die hier negatieve ervaringen mee hebben opgedaan.

10. Kom als organisatie Toon van de Stad met concrete voorstellen die al zijn besproken met de wethouder. Die mag het plan Beloon De Detaillist op het podium bekendmaken. Als u uw rolluiken in de Weerd (vanaf de Nieuwestad) opent, dan wordt deze straat een stuk aantrekkelijker. Als u dat doet meneer Ziengs (en uw nieuwe buurman Wereldwinkel), dan belonen wij u met…. Hoe eenvoudig kan het zijn?

11. Kom als organisatie Toon van de Stad met plannen die de vaart in de eigen organisatie houden zoals: beloon horecaondernemers die een kwaliteitsterras willen. Halveer hun terrasbelasting. Opnieuw mag de wethouder van economische zaken zijn zegje doen.

12. Zorg voor minder maar betere evenementen. Hanteer ook hier het beloningsmechanisme: meer subsidie wanneer u een beter festival om de twee jaar organiseert.

13. Ga met een stofkam door de website www.leeuwarden.nl en verwijder overtollige ballast. Laat niet de techneuten de site opnieuw bouwen, maar zorg dat de gebruikers (detaillisten) leidend zijn.

14. Pak als Toon van de Stad de gemeentelijke begroting aan. Kijk hier zelf eens goed naar. Hier is structurele winst te behalen als een en ander door kritische ogen (dus niet-ambtenaren) wordt bekeken.

