(Tekst: Persbericht)

In Ferwert doet Gastatelier Louwrien Wijers mee aan ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018’ met ‘100 Dagen JOSEPH BEUYS komt uit Friesland’. Van 8 juni tot 16 september 2018 is Het Permanente Gesprek dé kans om over de ideeën van Beuys te spreken.

Joseph Beuys (1921-1986) is één van de meest vooraanstaande kunstenaars van de 20ste eeuw. Zijn werk zien we in de grotere musea van Europa, de VS, Zuid-Korea, Japan, China, India, Zuid-Amerika, Turkije en Australië. In musea zien we altijd de fysieke kunst van Beuys, maar ‘100DagenBeuys’ gaat over zijn revolutionaire inhoud, zijn Verruimde Kunstbegrip, de Sociale Sculptuur, Ieder Mens een Kunstenaar, Creativiteit=Kapitaal, Directe Democratie door Referendum, Free International University FIU, een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor Iedereen, zijn zin “Creativiteit is het werkelijke kapitaal, geld heeft niets met kapitaal te maken” en om zijn ecologische uitgangspunten, want als oprichter van de politieke partij Die Grünen in Duitsland verdedigde Beuys duurzaamheid als geen ander en het gaat om zijn droom Eurazië weer één geheel te maken.

Bovendien is er zijn liefde voor Friesland, waar zijn voorouders vandaan komen. Zijn visies baseerde Beuys op oude Friese maatschappij structuren. Friesland was de eerste democratie ter wereld. Volgens Beuys zelf zullen zijn ideeën in het begin van de 21ste eeuw tot wasdom komen. Dat is nu.

Het programma begint vrijdag 8 juni om 15 uur met de film BEUYS, die de Duitse filmmaker Andres Veiel in de loop van drie jaar heeft gemaakt en die in mei 2017 in premiere is gegaan. Veel mensen zijn helemaal weg van deze film.

De film BEUYS speelt daarna elke dag in Gastatelier Hoofdstraat 12 in Ferwert. Er zijn kopieën van materiaal over Beuys uit ons archief, vooral de teksten ‘Met Joseph Beuys in Japan, 1984’ zijn uniek. Er zijn audio opnames te horen, weer vaak over Joseph Beuys in Japan, want daar sprak hij beter dan ooit over zijn visionaire toekomstbeelden. Er is muziek aan de vleugel en op trompet op de sprekende Beuys gecomponeerd en er komen twaalf gastsprekers die Beuys goed gekend hebben, praten over karakteristieke Beuys onderwerpen. De website www.100dagenjosephbeuys2018.nl geeft informatie over de sprekers die naar Ferwert komen, de interviews van Louwrien Wijers met Joseph Beuys uit ‘Writing as Sculpture’ en de aantekeningen in de loop van 18 jaar dichtbij Beuys opgeschreven komen nog op de site.

Gastatelier Hoofdstraat 12 in Ferwert is met uitzicht op de mooie Vrijhof en één van de oudste kerken van Friesland een prachtige plek is om over de toekomstvisies van Beuys te praten met elkaar. De deur is alle honderd dagen, 8 juni tot 16 september, van 11.00 tot 18.00 uur open. Vijftien zondagen worden brunches geserveerd voorafgaand aan de piano solo’s die speciaal voor dit event gecomponeerd zijn. Daarna praten we ook zondags weer over de maatschappelijke vernieuwing die Beuys voor ogen stond en die hij in onze tijd tot ontwikkeling zag komen.